OM : Les mots de McCourt qui enterrent définitivement le projet Ajroudi

true

Le propriétaire de l’OM, Frank McCourt, a une fois encore affirmé son intention de rester à Marseille sur le long terme. Fin du feuilleton Ajroudi ?

La nouvelle a été officialisée il y a quelques heures par l’OM. Pablo Longoria a ainsi été nommé Directeur général délégué chargé du football. Celui qui est notamment passé par la Juventus Turin, en Italie, et Valence, en Espagne, prendra ses fonctions dans quelques jours, le 3 août précisément.

Bien entendu, le club phocéen a largement communiqué sur le sujet. Donnant la parole au président, Jacques-Henri Eyraud, visé depuis plusieurs jours par les charges verbales de ceux qui souhaitent racheter le club : Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal. Pour Eyraud, « Pablo arrivera le même jour qu’Hugues Ouvrard à l’Olympique de Marseille. Ainsi, nous aurons bouclé notre organisation pour la phase 2 du projet et je me réjouis d’affronter tous nos nouveaux défis avec une équipe aussi talentueuse et exigeante. »

« Tout est réuni pour que nous puissions gravir ensemble le prochain sommet. »

Le propriétaire de l’OM, l’Américain Frank McCourt, y est allé, lui-aussi, de son communiqué. Et si l’on doutait encore de ses intentions quant à sa présence à Marseille dans les prochains mois, c’est définitivement terminé. » J’ai acquis l’OM en raison de sa grande Histoire, de ses formidables supporters, ainsi que de son potentiel infini et inexploité. A l’issue de ces quatre dernières années, après un renforcement considérable des ressources du club, nous avons désormais achevé la première phase de notre projet, ainsi que le démontre notre qualification en Ligue des Champions. Nous démarrons désormais la seconde phase de notre plan tous ensemble. Grâce au leadership continu de Jacques-Henri, à l’arrivée de Pablo et Hugues, ainsi qu’à l’engagement d’André, tout est réuni pour que nous puissions gravir ensemble le prochain sommet. »