OM : les patrons du PSG voient un coup fourré derrière le projet Ajroudi

Ces dernières semaines, le projet de rachat de l’OM présenté par Mohamed Ayachi Ajroudi fait beaucoup parler. De quoi faire grincer des dents au Qatar.

Via son entourage, on était assuré que l’heure était à la discrétion. Pourtant, Mohamaed Ayachi Ajroudi ne cesse de s’exprimer sur son projet de rachat de l’OM. Après l’interview choc accordée au Figaro jeudi, l’homme d’affaires franco-tunisien s’est de nouveau confié au Parisien ce dimanche. L’occasion de répéter son discours de manière plus nuancée.

Mais l’information la plus intéressante de ce nouvel article consacré au courtisan de Frank McCourt concerne la vision du Qatar vis-à-vis de ce projet. Le quotidien écrit en effet que les propriétaires du PSG voient d’un mauvais oeil ce projet de rachat de l’OM pour une raison simple. Pour eux, la patte de l’Arabie Saoudite, le pays rival, se cache derrière.

« Du côté du Qatar, propriétaire du PSG, on est convaincu que derrière Ajroudi se cachent l’Arabie Saoudite et le prince héritier Mohamed ben Salmane, désireux de transposer la rivalité entre les deux Etats à la Ligue 1« . Mais le Parisien précise qu’Ajroudi, de son côté, ne veut pas l’étiquette de porteur de valises et entend donc porter son projet lui-même, malgré un pool d’actionnaires à ses côtés.