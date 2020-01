OM : les supporters célèbrent un anniversaire grandiose en ce 2 janvier

true

Basile Boli célèbre ce jeudi 2 janvier ses 53 ans. L’inoubliable héros de Munich le 26 mai 1993, et du Vélodrome trois jours plus tard, est fêté par tous les supporters de l’OM.

En ce 2 janvier, le but de Basile Boli à Munich face à l’AC Milan en finale de la Champions League 93 ne cesse de tourner sur les réseaux sociaux. On n’est pourtant pas le 26 mai, jour anniversaire de la victoire en C1. Mais le 2 janvier est tout aussi important : c’est l’anniversaire du mythique défenseur.

Né le 2 janvier 1967 à Adjamé, un quartier d’Abidjan (Côte d’Ivoire), Basile Boli est arrivé en France à l’âge de 13 ans. Formé à l’AJ Auxerre, il se fait remarquer de Bernard Tapie pour ses duels hauts en couleurs avec Jean-Pierre Papin. Le Boss le recrute à l’OM à l’été 90. Le coup de foudre est immédiat.

Sa première saison est marquée par ses larmes après la finale de C1 perdue à Bari contre l’Etoile Rouge de Belgrade. Un mal pour un bien. Deux ans plus tard, c’est lui qui offre à la France sa seule et unique Champions League d’un coup de tête magnifique sur corner alors que Frank Rijkaard est accroché à son maillot. Et trois jours plus tard, dans un Vélodrome en fusion, il expédie un autre coup de boule légendaire de 18 mètres face au PSG (3-1). Deux actions de grâce qui ont gravé son nom dans la légende olympienne pour l’éternité !