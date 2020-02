OM : les supporters marseillais vont donner une leçon à ceux du FC Nantes 

true

Tout baigne à l’OM, solide dauphin du PSG en L1, et vainqueur dimanche sur la pelouse du LOSC (2-1), sans Dimitri Payet. Une victoire qui place plus que jamais le club phocéen sur la voie royale pour retrouver la Ligue et des champions, et à laquelle les supporters marseillais ont grandement contribué, eux qui se sont fait entendre au stade Pierre Mauroy. Une ambiance des grands soirs est attendue samedi pour la réception du FC Nantes.

#OMFCN l’affluence attendue pour le match de championnat OM-Nantes de samedi à 17h30 se situe entre 57 et 58000 spectateurs à @orangevelodrome

Ce sont les vacances scolaires donc ça peut encore monter… @OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias pic.twitter.com/BvxBBpBKzn — Karim Attab (@karimattab1) February 18, 2020

En cette période de vacances scolaires, une grosse affluence est attendue. Selon Maritima Médias, près de 58 000 supporters garniront l’enceinte marseillais. Ce serait 37 000 spectateurs de plus qu’à la Beaujoire le week-end dernier pour le match des Canaris contre le FC Metz (0-0). Une affluence (21 000 spectateurs) décevante pour les Canaris, beaucoup plus soutenus jusqu’ici, cette saison, mais qui sont aujourd’hui redescendus à la 12e place du classement.