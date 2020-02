OM : l’impatience de Villas-Boas rejaillit sur le dossier Thauvin !

true

Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, André Villas-Boas a évoqué le cas de Florian Thauvin, qui n’a plus joué avec l’OM depuis le 1er septembre dernier et se remet d’une opération à la cheville. « Désormais, on contrôle la situation. Florian a commencé à travailler avec notre staff, de manière plus agressive. C’était mon souhait. Ça marche bien, sa cheville n’est pas gonflée, ce sont de bons signaux », a expliqué le Portugais.

André Villas-Boas s’est pris la tête avec le chirurgien…

« RMC Sport » en dit un peu plus sur les récentes tensions qui ont entouré le cas du champion du Monde. En effet, en interne, le dossier Thauvin était un vrai nœud de discorde entre le staff du Portugais, qui souhaite récupérer rapidement son ailier international, et le très (trop?) précautionneux chirurgien anglais James Calder, somité concernant les opérations de la cheville, et qui entendait respecter le protocole de soins au pied de la lettre.

… Avant de confier Thauvin à son staff

Agacé de voir le retour de Thauvin trainer en longueur malgré les bonnes sensations du joueur, André Villas-Boas est rentré frontalement en conflit avec James Calder, demandant à son préparateur physique Pedro Silva de reprendre en main la préparation. Une attitude qui a déplu au chirurgien anglais, lequel a rappelé le kiné qu’il avait missionné auprès du joueur et s’est dégagé de toute responsabilité en cas de rechute. Aujourd’hui, il est encore difficile d’estimer la date du retour à la compétition de Florian Thauvin. D’après le site internet de la radio, l’Orléanais pourra reprendre entre mi-mars et début avril.