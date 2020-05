OM : l’incroyable volte-face d’Eyraud pour Villas-Boas !

Plus les jours passent, moins la quiétude revient à l’OM. En manigançant dans le dos d’André Villas-Boas, Jacques-Henri Eyraud a assombri l’atmosphère solaire dans laquelle baignait le club phocéen depuis l’annonce de son retour en Ligue des champions. Depuis jeudi dernier, plus précisément, l’inquiétude de voir partir AVB cet été grandit sur la Canebière.

Ces doutes trouvent leurs origines dans le départ d’Andoni Zubizarreta, à qui Villas-Boas liait son futur. Pour éteindre l’incendie qu’il a lui-même allumé, le président de l’OM a communiqué sur la prolongation de contrat récemment offerte au « Special Two », avec lequel l’OM « souhaite écrire une page décisive de son histoire moderne. » La ficelle était trop grosse. Dans son édition du jour, La Provence explique que le club phocéen a soigneusement évité de préciser que ce nouveau contrat, bien que plus long, était aux mêmes conditions financières.

Sans augmentation, en somme, ce qui n’est pas tout à fait fréquent dans un tel contrat de reconduction. Pire, on apprend aussi que ce même Eyraud avait acté le départ de Villas-Boas jeudi dernier avant de faire « volte-face dans la même journée afin de faire croire que ce départ n’était pas de son fait. » Le mal est bien profond à l’OM.

La Une de l’Equipe de demain, et encore plus l’article principal, font flipper. Alors que l’OM est qualifié en LDC pour la première fois depuis des lustres, on apprend que le club est aux abois financièrement et que tout l’effectif est potentiellement en vente ! pic.twitter.com/IKc2fLToJ2

