OM, LOSC – Mercato : Eyraud tient sa vengeance pour Lihadji

Après l’affaire Lihadji, l’OM et le LOSC se sont retrouvés au coude à coude sur le dossier Marlon Pineau. À 12 ans, le gamin a préféré Marseille.

En France, l’affaire Isaac Lihadji (18 ans) avait fait parler. Le natif de Marseille a refusé des propositions de contrat professionnel de l’OM pour s’engager jusqu’au 2023 avec le LOSC. L’organigramme olympien se plaint de l’attitude du minot. Pendant ce temps, les Nordistes se frottent les mains d’avoir convaincu une des pépites du football français.

Avec la même politique sportive, celle consistant à miser sur de jeunes éléments dans l’optique d’une forte revente, l’OM et le LOSC se retrouvent en concurrence sur plusieurs dossiers. Les entités de Ligue 1 détectent de plus en plus jeune les gamins aux pieds d’or. Gros espoir, Marlon Pineau a la France à ses pieds. À 12 ans, ce gamin impressionne au sein du Gardia Club, club amateur dans le Var. Marseille et Lille se sont retrouvés en concurrence pour s’attacher les services de l’espoir.

Selon Treizeo13, twittos bien renseigné sur le centre de formation olympien, Marlon Pineau et sa famille ont choisi… l’OM ! Les pensionnaires du Stade Vélodrome auraient proposé trois plus d’argent à la famille pour doubler la concurrence lilloise. Désormais, il reste à Marlon Pineau de confirmer ses bonnes dispositions et de travailler son talent. Le chemin sera encore long jusqu’aux lumières du Vélodrome.