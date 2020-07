OM, LOSC – Mercato : Lopez fier d’avoir chipé un Minot !

true

Parti libre de l’OM, Isaac Lihadji (18 ans) s’est engagé au LOSC jusqu’en 2023. Gérard Lopez, président des Dogues, se frotte les mains de cette venue.

À l’OM, le départ d’Isaac Lihadji (18 ans) fait grincer des dents. L’ailier droit était une des plus belles pépites du centre de formation olympien. Mais, le natif de Marseille a préféré rejoindre le nord de la France. La semaine dernière, Lihadji s’est engagé jusqu’en 2023 avec le LOSC.

Toujours dans sa politique de révéler des jeunes espoirs, Gérard Lopez se frotte les mains. Dans la Voix du Nord, le président des Dogues a paradé devant cette acquisition au nez et à la barbe de l’OM : « Il y avait des clubs en Angleterre et Dortmund sur lui. On a laissé parler les autres et c’est ensuite notre projet qui a parlé pour nous. Et dans ce projet, on fait confiance aux jeunes, on les fait jouer. » Une dernière phrase où l’ancien gérant de l’écurie Renault en Formule 1 place un petit tacle glissé à son concurrent marseillais.

Pour Lopez, l’environnement du LOSC est plus propice à l’éclosion de Lihadji que celui de l’OM

Puis, Gérard Lopez a dépeint le portrait de son nouvel espoir : « Isaac est un joueur qui prend la profondeur avec une facilité incroyable, y compris balle au pied. C’est un milieu de terrain, et pourtant on le voit très souvent dans les seize mètres. Il s’inscrit pleinement dans notre système car il a la technique et la vitesse. Il ne quitte pas non plus un petit club avec un petit stade. Isaac ne sera pas perdu à Lille. Mais, il arrive dans un environnement qui lui fait beaucoup plus confiance. On n’est pas l’Ajax, mais notre système de jeu porté vers l’avant commence à avoir sa réputation. Pour jouer ce jeu, on a besoin de joueurs qu’on ne veut pas chercher à museler, c’est même tout le contraire. » Désormais, loin de l’OM, Isaac Lihadji va devoir lancer sa carrière professionnelle. La pression inhérente à son départ de la Canebière sera grande.