OM, LOSC – Mercato : Thomasson forcé de rester au RC Strasbourg ?

Si le LOSC n’est pas vraiment intéressé par Adrien Thomasson (RC Strasbourg), l’OM l’est mais n’a pas les moyens.

Comme évoqué depuis quelques semaines, Adrien Thomasson (26 ans) sera l’un des grands enjeux de l’été au RC Strasbourg. Si Thierry Laurey aimerait conserver son ailier et a demandé à ses dirigeants de négocier une prolongation en ce sens, la proximité de la fin de contrat de l’ancien joueur du FC Nantes (2021) crée une ouverture. « France Football » avait notamment évoqué l’intérêt de l’OM et du LOSC pour Thomasson.

Thomasson obligé de continuer en Alsace jusqu’en 2021 ?

Ce mardi, « Le 10 Sport » a apporté quelques précisions sur le dossier. L’hebdomadaire assure que l’intérêt lillois pour l’ailier du RCSA est « infondé » pour cet été et que ni Christophe Galtier ni Luis Campos n’avaient envisagé sa venue… Tout le contraire de l’OM où Andoni Zubizarreta se serait saisi du dossier en personne, séduit par la polyvalence et la combattivité d’Adrien Thomasson. Seul bémol (et non des moindres!) : Marseille n’aura pas les moyens de faire une offre.

Si « Zubi » a vraiment eu un coup de cœur pour le natif de Bourg-Saint-Maurice, il a depuis été rattrapé par la réalité économique de son club, d’abord dans l’obligation de vendre avant d’envisager toute recrue à titre onéreuse. L’OM n’est donc pas en capacité de bouger pour Adrien Thomasson… Comme il ne peut pas pousser plus loin son intérêt pour Mbaye Niang (Stade Rennais, 25 ans). Un joueur beaucoup trop cher pour les finances olympiennes…