OM : l’UEFA a acté plusieurs sanctions pour violation du fair-play financier !

Avec un déficit de 91 millions d’euros la saison dernière, et une situation financière qui s’annonce encore compliquée, l’OM joue avec le feu depuis quelques temps. Une sanction de l’UEFA dans le cadre du fair-play financier planait au dessus de la tête du club phocéen. Si l’on en croit les informations du journaliste du New York Times Tariq Panja, elles sont fixées.

Tout d’abord, l’OM est condamnée à verser une amende de 3 millions d’euros à l’UEFA pour non-respect du fair-play financier. En prime, l’instance européenne va retenir 15% des revenus tirés par l’OM dans les compétitions européennes durant les deux prochaines saisons.

