OM : l’ultime preuve que McCourt a fait un énorme effort pour Villas-Boas

Contraint de se serrer la ceinture et de faire quelques économies pour répondre aux exigences du fair-play financier de l’UEFA, l’Olympique de Marseille a arrêté d’offrir des salaires XXL à ses recrues estivales. Néanmoins, comme le rapporte « L’Equipe » dans son numéro sur les salaires de ce vendredi, Frank McCourt a fait une entorse à ses règles pour s’attacher les services du coach portugais André Villas-Boas.

Mieux payé que les recrues de l’été…

En effet, avec un salaire de 400 000€ brut par mois (soit 3,8 M€ net par an), le « Special Two » – qui est arrivé à Marseille avec un staff de six personnes (Sousa, Carvalho, Rocha, Silva, Coort, Dorin) – touche plus que ses trois recrues de l’été 2019 Dario Benedetto, Alvaro Gonzalez et Valentin Rongier. L’Argentin et le Français, à égalité au 6e rang des salaires, touchent tous deux 260 000€ par mois.

… Moins payé qu’en Russie et en Chine

Et ce n’est pas tout, le Portugais va bénéficier le temps de son contrat du fameux régime fiscal de l’impatriation (régime qui l’exonère d’une partie de l’impôt sur le revenu) et a négocié une prime XXL en cas de qualification pour la Ligue des Champions. Malgré tous ces avantages, André Villas-Boas a fait un énorme effort pour l’OM puisqu’il touchait beaucoup plus lors de ses précédents contrats au Zenith Saint-Pétersbourg (7,5 M€ brut par an) et au Shanghai SIPG (plus de 10 M€ brut)…