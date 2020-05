OM : Mandanda et un autre joueur partent au clash avec Eyraud !

true

Le capitaine de l’OM et un coéquipier auraient décidé de ne pas participer à un shooting photo afin de protester contre le départ de Zubizarreta.

Les choses sont en train de dégénérer dangereusement à l’Olympique de Marseille ! Le départ d’Andoni Zubizarreta, qui a refusé d’être placé sous l’autorité d’un directeur du football par Jacques-Henri Eyraud, devrait entraîner la démission d’André Villas-Boas, apprécié de tous au club.

Seulement, les joueurs seraient décidés à soutenir leur coach face à un président qu’ils n’apprécient guère. Ainsi, selon le chef des sports de RTL, Christian Ollivier, le capitaine marseillais, Steve Mandanda, ainsi qu’un autre joueur étranger auraient refusé de participer à un shooting photo.

🔴Petite info @RTLFrance @RTLFoot ⚽️ : Mandanda et 1 autre joueur(etranger) @OM_Officiel ,que je ne parviens pas à identifier, ont refusé de faire le shooting hier avec le nouveau maillot #OM Départ Zubizarreta. Période incertaine.Le projet n’est plus le même.Pression ?🔴 — Christian Ollivier (@c_ollivier_rtl) May 16, 2020

« Mandanda et 1 autre joueur (étranger), que je ne parviens pas à identifier, ont refusé de faire le shooting hier avec le nouveau maillot de l’OM Départ Zubizarreta. Période incertaine. Le projet n’est plus le même. Pression ? » Le joueur étranger pourrait être Alvaro Gonzalez, qui a écrit sur les réseaux sociaux combien le départ de Zubizarreta le touchait. Et dont l’option d’achat auprès de Villarreal n’a toujours pas été levée. La zone de turbulences dans laquelle est entré le club sudiste ne semble pas prête de s’estomper !