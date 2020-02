OM : Mandanda, symbole du coup de mou marseillais ?

true

L’OM s’est incliné à domicile contre le FC Nantes (1-3) ce week-end mais Steve Mandanda s’est voulu rassurant après ce premier revers depuis le mois d’octobre en L1. « Si je suis inquiet ? Non parce que comme je l’ai dit, on a une petite marge et on sait aussi qu’on a un groupe de qualité, a commenté le portier olympien. Il ne faut pas se laisser abattre, c’est une déception je pense pour tout le monde mais ça continue. On va aller à Nîmes pour essayer de prendre un maximum de points ».

4 – Steve Mandanda a encaissé 4 buts sur les 6 derniers tirs cadrés qu’il a subis en Ligue 1, après avoir arrêté chacun des 13 premiers en 2020. Fatigue ? pic.twitter.com/3WgIxMle7Y — OptaJean (@OptaJean) February 25, 2020

Après la victoire à Lille (2-1), cette défaite contre Nantes sonne tout de même comme un avertissement dans la course à la 2e place. Et Opta souligne que la défense marseillaise, impériale depuis le début de l’année, est moins bien depuis deux matches, avec cette stat : « Steve Mandanda a encaissé 4 buts sur les 6 derniers tirs cadrés qu’il a subis en Ligue 1, après avoir arrêté chacun des 13 premiers en 2020. »