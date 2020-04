OM : Mario Balotelli fait encore des misères à son club de Brescia

true

L’ancien attaquant de l’OM Mario Balotelli vient d’être censuré par Brescia, son club, après avoir envisagé un live Instagram avec Rocco Siffredi !

On s’occupe comme on peut, mais Mario Balotelli a eu une idée qui n’a pas plu à son club, Brescia, ce week-end. L’ancien attaquant de l’OM a voulu organiser un live Instagram avec Rocco Siffredi, la star italienne du X.

Un live qui lui a été interdit, selion le Corriere dello Sport et Tuttosport, par Brescia et son président Massimo Cellino. Le club italien est lanterne rouge de Serie A, et Balotelli fait plus parler de lui par ses écarts que par ses buts cette saison depuis qu’il a rejoint le promu, avec lequel il n’a fait trembler les filets que 5 fois en 19 matches de Serie A. L’attaquant serait en discussions avec Galatasaray.