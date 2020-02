OM : Marseille s’implante à Abidjan en quête du nouveau Drogba ?

true

Lancé dans un projet « OM Next Generation » depuis l’arrivée de Frank McCourt, l’Olympique de Marseille ne veut plus être à la traine en matière de formation et de post-formation. Le club phocéen – qui a renoué des partenariats avec des clubs locaux – implante également des écoles dans plusieurs pays étrangers.

Comme le rapporte « La Provence », une nouvelle « OM School » va ouvrir en Afrique. Après Alger et Tunis, c’est au tour d’Abidjan d’avoir son centre de formation floqué du logo de l’OM. Cette académie d’Afrique de l’Ouest sera inauguré dans les prochaines heures par le directeur général du club Laurent Colette et l’ambassadeur Basile Boli. Une quatrième est prévu au Marco et ouvrira en mars.

En espérant que la « school » d’Abidjan permette à l’OM de dénicher son nouveau Didier Drogba…