OM : McCourt a donné à Villas-Boas une feuille de route ambitieuse pour 2020-2021

Si l’OM ne sait pas encore s’il débutera sa saison vendredi contre l’ASSE (19h), André Villas-Boas connaît déjà la feuille de route présidentielle en termes d’objectifs sportifs.

André Villas-Boas est plus que jamais dans le flou. Après avoir préparé la saison cet été, voilà que le coach de l’OM ne sait pas s’il pourra la débuter ce vendredi contre l’ASSE (19h). Les cas positifs au Covid-19 – Jordan Amavi, Valentin Rongier, Steve Mandanda et Maxime Lopez – empêchent pour l’instant d’y voir plus clair sur la tenue de cette rencontre au sommet de la 1ère journée de L1.

En attendant, AVB s’est vu confier une feuille de route ambitieuse par Frank McCourt. Jacques-Henri Eyraud la détaille ce lundi dans les colonnes de L’Équipe. En creux, on a la confirmation que les dirigeants actuels entendent poursuivre leur projet sur le long terme.

L’OM vise le Top 20 européen

« Cette saison s’annonce passionnante avec le retour de l’OM en Ligue des champions, une première depuis sept ans, explique le président du club phocéen dans le quotidien sportif. Elle s’annonce aussi étrange avec le Covid-19 qui bouleverse tout et ne nous permettra pas de démarrer devant tous nos supporters, ce qui est un crève-cœur. Notre ambition est de stabiliser notre niveau de performance pour jouer le podium et poursuivre avec succès sur les cinq prochaines années la deuxième phase de notre plan qui doit ramener l’OM dans le top 20 européen. »