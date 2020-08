OM – ASSE : 3 cadres de Villas-Boas positifs au Covid-19, report quasi acté ?

true

L’OM est dans une impasse qu’il n’avait sans doute pas imaginée pour débuter la saison. La tenue de la rencontre inaugurale de la 1re journée de L1 entre le club phocéen et l’ASSE (vendredi, 21h) au Vélodrome, semble de plus en plus compromise après l’annonce de trois nouveaux cas de Covid-19 au sein de l’effectif olympien.

« Le match est menacé. On est sur une série de quatre cas de Covid à l’Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines, rappelle le journaliste de L’Équipe Mathieu Grégoire. Il y avait eu Radonjic qui avait été suspecté avant la reprise fin juin. Il y avait eu ensuite des administratifs et des gens au centre de formation. On est arrivé sur le groupe professionnel la semaine dernière avec Jordan Amavi et trois nouveaux joueurs ce dimanche. On craint un report parce que les conditions d’entraînement et de travail son extrêmement compliquées. On est dans l’incertitude et on attendra une réponse de la commission d’ici à mardi soir. »

L’OM fait son maximum pour être dans les clous

Dans son live Twitch d’hier soir, Manu Lonjon a laissé entendre que Steve Mandanda, Dario Benedetto et Dimitri Payet étaient ceux qui avaient été testés positifs au Covid-19. La Ligue a désormais jusqu’à cinq heures avant le coup d’envoi de la rencontre pour livrer son verdict. Les sages de sa commission Covid devraient néanmoins se positionner dès aujourd’hui sur la tenue d’OM-ASSE. Leur avis sera scruté et disséqué. En parallèle, le club marseillais a diligenté de nouvelles analyses pour les testés positifs, via un second laboratoire. Il devait communiquer toutes les données tard hier soir ou ce matin, afin que la commission puisse les étudier en détail.