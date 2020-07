OM : McCourt prêt à vendre… mais à une somme astronomique !

true

Selon les informations de Romain Molina, l’OM est bien à vendre. Mais Frank McCourt demanderait 300 M€ pour céder le club phocéen.

Il y a deux jours, l’OM a réalisé un véritable tour de force en passant sans encombre son audit devant la DNCG malgré des pertes financières colossales. Comme le rapporte « RMC », l’Américain s’est porté caution des pertes restantes si le plan de cession de joueurs n’était pas atteint, s’engageant également à renflouer les caisses à hauteur de 20 M€. Mais ce n’est pas tout : McCourt aurait fait une autre promesse au gendarme financier du football français : celui de ne pas vendre le club.

« Il a insisté sur le fait qu’il n’a jamais été et qu’il n’est pas vendeur de l’OM, un actif patrimonial auquel sa famille est très attachée. Il a aussi précisé qu’à aucun moment il n’avait eu de contact avec Mourad Boudjellal, Mohamed Ayachi Ajroudi ou qui que ce soit d’autre », expliquait le site internet de la radio, hier.

Mais cette deuxième promesse ne serait que baliverne selon Romain Molina, le journaliste indépendant, pour qui les coulisses des clubs de L1 n’ont pas de secrets… «McCourt veut 300 M€. C’est lui qui fait fuiter ça et en privé, il dit qu’il aimerait entre 250 et 300 M€. C’est une info sûre. Mais il ne trouvera jamais personne à ce prix-là », a en effet dévoilé Molina sur sa chaîne YouTube. De quoi ouvrir une porte à Boudjellal, Ajroudi et compagnie ?