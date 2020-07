OM : McCourt répond officiellement au projet de rachat porté par Ajroudi !

true

Dans un échange de courriels, l’OM a fait savoir aux avocats de Mohamed Ajroudi que le club n’était pas à vendre et qu’il n’entamerait pas de négociations.

Si jusqu’à présent, il s’agissait surtout d’une bataille médiatique menée par le duo Mohamed Ajroudi – Mourad Boudjellal, le ton s’est durci ces dernières 48 heures avec l’Olympique de Marseille. Les dirigeants phocéens ont d’abord assigné en justice les deux porteurs de projet. Une attaque auquel l’ancien président du RC Toulon a répondu ce jeudi sur « RMC ».

Deuxième volet de la réponse orchestrée par Frank McCourt par le biais de ses avocats : le Bostonien refuse de discuter d’une vente de l’OM cet été et plus particulièrement avec l’homme d’affaires franco-tunisien Mohamed Ajroudi.

McCourt avance un non ferme … et définitif !

Selon l’AFP qui a pu consulter un courriel échangé entre les avocats des deux parties, il n’est pas question d’aller plus loin. L’avocat de McCourt, Me Olivier de Vilmorin, a fait part « de manière formelle et définitive », de la réponse de son client : « le club n’est pas à vendre, Monsieur McCourt ne souhaite pas engager de discussions avec vos clients ».

Pour tout le battage médiatique autour de ce dossier porté par des soi-disant fonds du Golfe, l’OM réclame 500 000€ de dommages et intérêts au duo Ajroudi – Boudjellal. C’est donc devant les tribunaux que la suite de l’histoire va désormais s’écrire…