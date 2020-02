OM : Ménès ne partage plus l’optimisme de Riolo pour la fin de saison

true

L’OM ne brille pas depuis le début de l’année civile. Autant les Marseillais ont brillé depuis le coup d’envoi de la saison, autant ils semblent en panne de second souffle lors des deux derniers matches. Ce passage à vide n’inquiète pas Daniel Riolo, qui voit l’OM suffisamment armé pour sécuriser sa place sur le podium.

L’OM assuré du podium, selon Riolo

« Je continue de penser que cet OM va faire podium. Et plutôt tranquillement, car il y a l’état d’esprit et parce que c’est un peu plus brillant que les autres équipes, même si l’OM est très faible, a réagi le consultant sur RMC Sport. Je suis content de voir l’OM comme ça, revigoré par rapport à l’année passée. Restez tranquille, jouez cette saison, faites le podium. Une qualification en Ligue des Champions permettrait d’anticiper sur de l’oseille, que tu ne pourras pas dépenser certes, mais qui servira à rembourser. Là, il faut parler du présent. Marseille qui prend un point à Bordeaux, il faut juste faire de la compta, même si ce n’est pas terrible… »

Le positivisme de Riolo n’est plus vraiment partagé par Pierre Ménès. Confiant en fin d’année 2019, le consultant de Canal+ est plus inquiet sur le niveau de jeu de l’OM et donc de sa position finale au classement. « Leur début d’année n’est pas très bon, estime-t-il sur Twitter. L’effectif est réduit, le calendrier est compliqué. Il n’y a pas beaucoup de qualité, on le savait. Benedetto a disparu des radars, et tout ne peut pas reposer uniquement sur le talent de Payet et Mandanda. Le milieu de terrain tire la langue, à commencer par Rongier et Sanson. Je ne suis pas optimiste pour les semaines à venir. Après, il y a le facteur X, c’est le retour de Thauvin. »