OM : Ménès scotché par l’amour de Villas-Boas à Marseille

Pierre Ménès ne s’attendait pas à voir André Villas-Boas rester à l’OM après toutes les couleuvres qu’on lui a obligé d’avaler, il est agréablement surpris.

Il y a encore quelques jours, personne ne pensait possible de voir André Villas-Boas continuer l’aventure avec l’Olympique de Marseille. Déjà inquiet par le peu de visibilité autour du projet sportif et du Mercato, le Portugais avait pris comme un désaveu le départ de son ami Andoni Zubizarreta que sa direction n’avait pas cherché à retenir plus que cela.

Sous contrat jusqu’en juin 2021, André Villas-Boas semblait parti dans une guerre des nerfs avec son président Jacques-Henri Eyraud, refusant toutes les offres de prolongations soumises. Hier, la décision est finalement tombée : le « Special Two » a fait le choix de rester à l’OM… Pour la plus grande surprise de Pierre Ménès.

Sur son compte Twitter, le consultant du CFC a fait part de son admiration : « AVB a donc décidé de rester à l’OM. Vu les restrictions qui s’annoncent, c’est une grosse prise de risque. Son vestiaire l’a convaincu. C’est une belle histoire d’amour ». Un grand romantique cet André Villas-Boas… Et ce Pierre Ménès.