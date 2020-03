OM – Mercato : 4 joueurs bankables mais un gros problème pour cet été !

true

Pour l’ancien directeur sportif Damien Comolli, spécialiste du marché européen, quatre joueurs de l’OM peuvent animer l’été 2020.

Sans club depuis son départ de Fenerbahçe il y a quelques semaines, Damien Comolli a évoqué pour le « Phocéen » le futur Mercato de l’OM, avec son œil avisé de directeur sportif. Pour l’ancien dirigeant de Liverpool, Tottenham ou encore de l’ASSE, il reste pas mal de matière à Marseille pour réaliser de grosses ventes et rentrer dans les clous du fair-play financier.

Kamara, un potentiel pour City ou le Real

L’intéressé cite quatre éléments : Morgan Sanson, Florian Thauvin, Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car. Il est particulièrement élogieux à l’égard de Kamara qu’il voit aller « très très haut » depuis son repositionnement en sentinelle : « Quand je dis très haut, je parle de clubs comme City ou le Real Madrid. A l’OM, il est celui qui a le plus de potentiel pour le plus haut niveau. Il est intelligent tactiquement, il met le pied, il sent le jeu… »

Le coronavirus va casser les prix du marché

En revanche, Damien Comolli a quand même du mal à voir l’OM récupérer des tarifs extravagants avec ses joueurs… Surtout depuis le début de la crise du Covid-19 : « Les prix vont sévèrement chuter. Tous les présidents avec lesquels je discute actuellement sont dans l’expectative la plus totale ».