OM : mercato, adaptation, Ligue des Champions…Benedetto sans retenue

La Ligue des Champions

« Il reste encore beaucoup de matchs à jouer, on en parle mais on essaye de rester de lucide, il faut d’abord accroître notre avance sur le 3e et là on pourra vraiment y penser. On va faire ce qu’on sait faire, c’est-à-dire presser un maximum. Après la défaite contre Nantes, on a fait un gros travail, ça a bien payé contre Nîmes. On a confiance en ce qu’on a fait à l’entrainement. »

L’adaptation

« Ce n’est pas le système de jeu qui a gêné mon adaptation car j’étais habitué à jouer en 4-3-3 à Boca. C’était plus l’adaptation au football français qui était difficile. Aujourd’hui je n’ai plus de problème. Je suis arrivé avec une légère blessure, mais aujourd’hui je me sens au top. Ce qui était difficile c’était surtout de s’adapter à la Ligue 1, pas physiquement. J’ai vécu avec calme la situation. Même quand je ne marque pas, j’essaye de me sacrifier pour l’équipe. »

La rumeur Niang

« Si ça m’a boosté ? Non, je travaille pour moi et l’équipe. Et ce n’est pas moi qui décide pour le recrutement ! J’essaye de me préparer au mieux pour pouvoir jouer tous les matchs. Après il faut être réaliste, trois matchs par semaine, ça sera dur, et si le club veut recruter un attaquant supplémentaire, ça sera la décision du club. »

Le stade Vélodrome

« C’est vrai que j’ai peu marqué au Vélodrome, mais c’est parce que les équipes adversaires jouent très bien. J’espère que le but au Vélodrome arrivera bientôt ».

Benedetto sur OM-PSG : « Ca sera très important pour nous, c’est un clasico, mais je ne compare pas à Boca-River qui est totalement différent. Je connais bien les Argentins qui jouent là-bas. Ca sera un match important »

Dimitri Payet

« C’est un joueur important, notamment pour moi. Je le cherche sur le terrain pour avoir des passes décisives. On essaye de bien communiquer. J’ai une grande relation avec lui ».

