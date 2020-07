OM – Mercato : Ajroudi a une armée fortunée à ses côtés, les millions vont couler à flot !

true

Mohamed Ajroudi a relancé son projet de rachat de manière officielle ce mercredi. Un doute subsiste néanmoins sur l’origine des fonds des investisseurs adossés à lui.

Mohamed Ajroudi ne s’avoue jamais vaincu. On peut reprocher beaucoup de choses au potentiel repreneur de l’OM mais certainement pas sa détermination à vouloir racheter le club phocéen. Malgré les démentis et les mises en garde du clan McCourt, l’homme d’affaires franco-tunisien croit encore en ses chances de mettre la main sur l’OM et a même lancé une dernière offre ferme en ce sens. Le Bostonien a désormais dix jours pour y répondre, favorablement ou non. En attendant, les spéculations vont aller bon train.

Wingate à @MagazineCapital : «Lorsque Deschenaux a cité ces 30 milliards, je ne sais pas s’il évoquait la fortune personnelle de M. Ajroudi ou celle du consortium fédéré par lui. Ajroudi se déplace avec son jet privé et en limousine dans le monde entier. Il est bien entouré » — OManiaque (@OManiaque) July 29, 2020

Dans son édition du jour, La Provence s’interroge sur l’origine des fonds des investisseurs adossés à Ajroudi. « Marc Deschenaux (l’avocat de l’homme d’affaires, NDLR) est de nouveau monté au front avec un double objectif en tête : transmettre une offre ferme et officielle, et rassurer tout le monde sur les capacités financières d’Ajroudi, estime le quotidien provençal ce jeudi. Ce dernier a bouclé son tour de table. Selon certaines indiscrétions, y figureraient à ses côtés des investisseurs originaires du Bahreïn, des Emirats Arabes Unis ou encore d’Israël. » Toujours selon La Provence, toutce beau monde serait prêt à débourser 247 millions d’euros pour racheter l’OM.

Ajroudi, 30 milliards tirés du consortium fédéré par lui ?

Voici peut-être une première réponse à l’interrogation posée par Wingate hier sur la fortune réelle d’Ajroudi, qui a récemment clamé disposer de 30 milliards. « Lorsque Deschenaux a cité ces 30 milliards, je ne sais pas s’il évoquait la fortune personnelle de M. Ajroudi ou celle du consortium fédéré par lui. Ajroudi se déplace avec son jet privé et en limousine dans le monde entier. Il est bien entouré », a glissé un représentant de Wingate à Capital. Tout ce flou commence à être (en partie) levé.