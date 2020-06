OM – Mercato : Aldridge, Zahavi… Les plans d’Eyraud redresser les comptes

true

Si certains noms sont évoqués à l’OM, c’est d’abord dans le sens des départs que la direction doit s’activer.

Avant de songer à recruter Mbaye Niang (Stade Rennais, 25 ans), l’Olympique de Marseille va devoir vendre pour au moins 60 M€ de joueurs. Un objectif pas forcément simple à atteindre alors que les joueurs « bankables » pour de très grosses sommes ne sont pas légions dans l’effectif phocéen.

Kamara pas franchement tenté par un départ

L’équation est d’autant plus complexe que certains parmi les plus grosses valeurs marchandes, comme Boubacar Kamara par exemple, n’ont pas une grande envie de quitter le club. Le défenseur de 20 ans, fraîchement papa d’un petit Leeroy, se sait courtisé mais souhaite rester un an pour disputer la Ligue des Champions avec l’OM.

Aldridge bosse sur Caleta-Car, Zahivi sur le dossier Sanson

Comme le rapporte « L’Equipe », Marseille mise beaucoup sur deux autres joueurs pour ramener de l’argent : Duje Caleta-Car (23 ans), pour qui le néo-conseiller de Jacques-Henri Eyraud Paul Aldridge travaille en direction d’un départ vers l’Angleterre… Et Morgan Sanson (25 ans), qui ne partira que vers un club ambitieux. Concernant ce dernier dossier, l’espoir porte un nom : celui du super-agent Pini Zahavi chargé depuis quelques semaines de lui ouvrir la porte d’un club huppé de Premier League (Arsenal, Tottenham, Everton)…