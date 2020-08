OM – Mercato : Arsenal sur le point de passer à l’attaque pour un Olympien ?

Après avoir commencé son mercato par deux arrivées (Pape Gueye et Leonardo Balerdi), l’Olympique de Marseille est attendu au tournant par le fairplay financier. Il lui faut vendre, et beaucoup. Ou pour très cher. Seule une soixante de millions d’euros permettra d’apaiser la colère du gendarme financier de l’UEFA.

Parmi les partants, Morgan Sanson fait office de tête de pont. L’ancien Montpelliérain possède une belle valeur marchande et il plaît à la Premier League puisqu’il a été à deux doigts de s’engager avec West Ham l’été dernier. Il possèderait encore des contacts de l’autre côté de la Manche puisque le journaliste du Phocéen Jacques Bayle a récemment affirmé : « On n’est pas loin de l’Angleterre, il y a des touches sérieuses, son profil correspond à pas mal de besoins dans les clubs anglais. Il y a des clubs intéressés. C’est en très bonne voie ».

D’après Le 10 Sport, l’un de ces « clubs intéressés » serait Arsenal ! Les Gunners seraient entrés en contacts avec les dirigeants marseillais ainsi que l’entourage de Sanson. Après avoir recruté William Saliba (ASSE) pour 30 M€ l’été dernier, vont-ils signer un nouveau chèque du même montant ?

Arsenal, a long-time courtier of Morgan Sanson, have made an enquiry for the midfielder. [@AlexisBernard10]

— Z (@ZRAFC) August 8, 2020