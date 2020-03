OM – Mercato : au moins une grosse vente nécessaire avant le 30 juin !

true

S’il veut s’éviter des sanctions de l’UEFA et de son fair-play financier pour la saison 2020-2021, l’OM va devoir trouver beaucoup d’argent.

Bien parti pour finir second du championnat et aller chercher un accessit direct à la prochaine Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille peut déjà commencer à travailler sur l’avenir. Comme l’a fait savoir André Villas-Boas il y a quelques jours en conférence de presse, une réunion de travail va prochainement avoir lieu pour évoquer le Mercato d’été et le projet du club pour la saison 2020-2021.

50 à 60 M€ à trouver sur le Mercato

Correspondant pour « RMC » à Marseille, Florent Germain a livré quelques éclaircissements sur cette rencontre au sommet entre André Villas-Boas, Andoni Zubizarreta et ses dirigeants. Des discussions intenses devraient avoir lieu lors de la prochaine trêve internationale même si elle pourrait démarrer la semaine d’avant, à l’orée du Classique face au PSG.

D’après les premiers éléments récoltés par le journaliste de la radio, il devrait être annoncé au secteur sportif une nécessité de vendre pour 50 à 60 M€ afin de rentrer dans les clous du fair-play financier. André Villas-Boas, qui n’est pas tenu par d’autres projets et qui est heureux à Marseille, attend surtout de Frank McCourt qu’il se montre rassurant sur les ambitions en C1. Le Portugais attend surtout de son big boss qu’il ne profite pas de la situation pour vendre les meubles et se rembourser de ses investissements…