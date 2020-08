OM – Mercato : aucun intérêt pour Cuisance de rejoindre Marseille ?

true

Le milieu de terrain français Mickaël Cuisance, que l’OM voudrait avoir en prêt, pourrait finalement rester au Bayern Munich.

André Villas-Boas apprécie beaucoup Kévin Cuisance, qu’il aimerait se faire prêter par le Bayern Munich. Le jeune milieu de terrain serait d’accord pour rejoindre l’OM sous la forme de prêt, mais il se pourrait que l’affaire mette du temps à se conclure. Si elle se conclut… Car le journaliste Giovanni Cataldi a expliqué sur le plateau de La Chaîne L’Equipe que le Strasbourgeois de naissance n’avait aucune raison de revenir en France.

« Flick aime beaucoup Cuisance. Et puis il y a quelque chose d’important au Bayern Munich, c’est que Thiago Alcantara a un bon de sortie, Javi Martinez joue plus en défense et Flick n’est pas fan de Corentin Tolisso. Au milieu de terrain, il n’y a que Joshua Kimmich et Leon Goretzka qui font vraiment l’unanimité. Donc il y a tout-à-fait la place pour Michaël Cuisance dans cette équipe, d’autant qu’il connaît bien le championnat pour y avoir fait du bon boulot avec le Borussia Mönchengladbach. »

« Il peut avoir une exposition plus forte en disputant 30 matchs au Bayern qu’en signant dans un club à Marseille, où tu risques de prendre zéro point en Ligue des Champions dans un projet sans aucune garantie. Et en plus, le Bayern est un club où tu as le temps de te développer. Il vient d’arriver, je ne vois pas pourquoi il partirait. Il doit prendre sa chance au Bayern. »