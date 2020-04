OM – Mercato : Balotelli sur les traces de Mitroglou !

De sources italiennes, Mario Balotelli, l’ancien attaquant de l’OM, pourrait rejoindre Galatasaray, où avait été prêté Kostas Mitroglou la saison dernière.

Galatasaray, cimetière des anciens buteurs de l’OM ? La question peut se poser au vu des révélations de Nicolo Schira, le journaliste italien, spécialiste des transferts. Selon lui, Mario Balotelli serait en effet sur le point de quitter Brescia, lanterne rouge de Serie A, pour rejoindre Galatasaray.

Mario #Balotelli could leave #Brescia this summer. #Galatasaray are really interested in the italian striker. Gala are ready to offer 2-years contract with option for another season. Talks ongoing with Mino #Raiola. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 13, 2020