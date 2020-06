OM – Mercato : Balotelli va au clash avec Brescia

Mario Balotelli fait encore des siennes. Rentré en Italie suite à son aventure en Ligue 1 du côté de Nice et de l’OM, l’attaquant est dans le viseur de son club, Brescia, qui l’accuse d’avoir séché des séances d’entraînement. Ses relations avec la direction du club, lanterne rouge de Serie A, sont tendues. Super Mario a expliqué sur Instagram qu’il ne comprenait pas ce qui lui était reproché. «Mais comment pouvez-vous écrire que je ne m’entraîne pas sur le terrain ?, a-t-il écrit. Il y a des journalistes au centre pendant tous mes entraînements. Comment pouvez-vous nier les preuves ? Je ne pensais pas être un fantôme invisible aux téléobjectifs » !

Alors que le contrat du joueur à Brescia se termine fin juin, le conflit ne devrait pas en rester là. Le journaliste Nicolo Schira annonce en effetce lundi que l’affaire va se poursuivre devant les tribunaux, Balotelli, écarté, demandant à être réintégré, ou dédommagé. Galatasaray et Vasco de Gama seraient intéressés par le joueur.

Breakage between Mario #Balotelli and #Brescia: the clash now passes to their lawyers. The striker asks for reinstatement in team or rich compensation. Whatever happens, it will be goodbye. Meanwhile #Galatasaray and #VascoDaGama are always interested in him. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 31, 2020