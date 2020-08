OM – Mercato : Benedetto décisif pour offrir une recrue à Villas-Boas ?

true

Alors qu’André Villas-Boas a confié sa satisfaction suite à la venue de Leonardo Balerdi, un certain Dario Benedetto semble avoir pesé lourd dans ce dossier.

Ce jeudi, c’était jour de présentation à la Commanderie. Leonardo Balerdi et Pape Gueye étaient présents pour évoquer leurs arrivées à l’OM. Le défenseur argentin, notamment, a été encensé par André Villas-Boas qui s’est montré ravi de son arrivée.

« Balerdi est puissant, va vite. Il était dans notre liste prioritaire. On n’avait pas eu la capacité financière l’année dernière pour le signer. C’est un très bon coup mercato », a glissé l’entraîneur marseillais à son sujet. Et visiblement, le coach marseillais peut remercier un certain Dario Benedetto pour son poids dans le dossier.

Amoureux du club phocéen, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OM, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OMhttps://t.co/TfIBGHoipm pic.twitter.com/3aybHrs4AZ — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

Devant les médias, Balerdi a en effet confié toute l’influence de « Pipa ». « Pipa a beaucoup influencé mon choix. On a été ensemble à Boca, même si moi je jouais avec les jeunes et lui était en pro, mais il me parlait beaucoup. Dès que l’OM s’est intéressé à moi, on a discuté. Il m’a dit de venir et que c’était une opportunité en or ». Une carrière d’agent se dessine-t-elle déjà pour l’après-carrière du buteur argentin ?