OM : Mercato, C1, concurrence…Dario Benedetto sans retenue

De toute évidence, son premier exercice en France reste une réussite. Avec onze buts au compteur, pour 26 matches joués, et la sensation que l’OM ne s’est pas trompé en allant le chercher à Boca Juniors. On parle ici, et vous l’aurez compris, de l’attaquant argentin, Dario Benedetto , qui va retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine.