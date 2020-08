OM – Mercato : Daniel Riolo valide une décision forte de McCourt !

true

Pour Daniel Riolo, Frank McCourt a eu raison de s’opposer à la signature à l’OM de Max-Alain Gradel, trop vieux et trop cher.

Comme révélé par L’Equipe il y a quelques jours, l’OM avait amorcé des discussions pour faire venir Max-Alain Gradel (Toulouse FC, 32 ans) cet été. Une piste qui semblait validée par le board mais qui s’est arrêtée nette après l’intervention de Frank McCourt. Apprenant le début des discussions, le Bostonien a immédiatement fermé la porte à la signature d’un nouveau trentenaire et a réclamé aux responsables du sportif de cibler plutôt des jeunes.

McCourt ne veut plus de trentenaires à gros salaires

Si les interventions de Frank McCourt sont parfois décriées pour sa méconnaissance du ballon, ce n’est pas le cas de celle-ci. Tout du moins pas de la part du polémiste de « RMC » Daniel Riolo pour qui l’Américain a eu totalement raison d’intervenir, lui qui doit déjà composer avec pas mal d’erreurs passées.

« Ça correspond à ce qu’ils veulent faire donc je comprends ce que McCourt a voulu dire. Je ne sais pas combien il demandait en salaire mais c’est un club qui a pas mal morflé en recrutement de trentenaire avec de gros salaires. Ils se traînent des boulets aux pieds. L’OM est un peu échaudé, ils ont donné de gros salaires à des mecs qui ne veulent plus bouger », a rappelé le journaliste. Il faut dire qu’avec un salaire de 180 000€ brut par mois au Téfécé, Gradel n’était pas non plus gratuit…