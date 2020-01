OM – Mercato : départ, vente, rumeur…le point sur l’imbroglio Morgan Sanson

true

Les habitués du Mercato, eux, ne doivent sans doute pas être étonnés. De lire, ou même d’entendre, les rumeurs les plus folles, que ce soit en hiver ou durant l’été. L’OM, bien entendu, n’y échappe pas avec son milieu de terrain Morgan Sanson qui, tenez-vous bien, aurait été mis en vente par…ses propres dirigeants.

Ainsi, et on a tout de même beaucoup mal à le croire, Sky Allemagne affirme haut et fort que les dirigeants phocéens ont récemment pris l’initiative de vendre le milieu de terrain. A qui ? Au Hertha Berlin qui, et ce n’est pas faire injure au club allemand, ne joue pas vraiment dans la même division que l’OM.

Sanson ayant, il est vrai, une forte valeur marchande, la somme de 25 millions d’euros a même été évoquée. Qui viendrait, forcément…,aider les dirigeants olympiens à ajuster leurs finances. L’information, depuis, a toutefois été démentie. En Allemagne, notamment. Car la seule priorité du Hertha ne serait pas Morgan Sanson, mais le joueur d’Arsenal, Granit Xhaka, qui reste la priorité.

Pas d’arrivées, mais pas de départs

Si André Villas-Boas, et il l’a rappelé hier en conférence de presse, ne pourra faire aucune folie lors de ce mercato, faute de moyens, on l’imagine mal devoir vendre certains de ses éléments. La stabilité devrait donc être de mise à l’OM. Avec Morgan Sanson en titulaire au milieu de terrain.