OM – Mercato : Sanson a passé un accord gagnant-gagnant avec ses dirigeants

Auteur d’une excellente première partie de saison à l’OM, Morgan Sanson (25 ans) attire le regard de plusieurs prétendants en vue du mercato hivernal.

Morgan Sanson a de nouveau la cote. Annoncé sur le départ l’été dernier, le milieu de l’OM est finalement resté à l’OM, séduit par le discours d’André Villas-Boas et le manque d’offres sérieuses à son égard. Après un début de saison insipide, l’ancien Montpelliérain fait désormais partie des piliers du renouveau marseillais en compagnie de Valentin Rongier.

🗞Florian Thauvin reprendra la course le 1er janvier. Le staff lui a prévu deux semaines de préparation minimum et espère qu’il reprendra avec le groupe entre fin janvier et mi-février. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/wPTyik7Why — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) December 26, 2019

Logiquement, les performances de Sanson sur la première partie de saison ne passent pas inaperçues avant l’ouverture du mercato le 1er janvier 2020. « Il est plus suivi et de manière plus sérieuse », explique un proche du dossier dans les colonnes de La Provence.

Pas de départ cet hiver pour Sanson ?

Si des offres pourraient arriver de Premier League, le joueur de 25 ans n’est pas obnubilé par son avenir. Sous contrat jusqu’en juin 2022, Sanson a trouvé un accord verbal au moment de sa prolongation, au sujet d’un départ à l’été 2020. L’intéressé n’aurait pas changé son fusil d’épaule sur ce point.