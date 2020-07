OM – Mercato : en plus de Balerdi, Villas-Boas a demandé deux recrues à McCourt et Eyraud

true

Ce mardi soir, l’Equipe a confirmé l’intérêt de l’OM pour Leonardo Balerdi, le défenseur central du Borussia Dortmund.

Ce matin, le compte Twitter OM United a révélé l’existence de la piste Leonardo Balerdi, défenseur central de 21 ans en mal de temps de jeu au Borussia Dortmund. Cette piste est confirmée par l’Equipe ce mardi soir. Le défenseur argentin fait bien partie des priorités d’André Villas-Boas pour renforcer son secteur défensif.

Confronté au probable départ de Duje Caleta-Car, le technicien de l’OM souhaite l’arrivée d’un défenseur central et Balerdi serait donc l’heureux élu, notamment après une longue analyse vidéo. Les discussions en cours porteraient sur un prêt avec option d’achat. Cette arrivée, qui serait la deuxième de l’OM cet été, comblerait de moitié les souhaits affichés par le technicien portugais.

Un latéral gauche et un attaquant en plus

Le quotidien sportif affirme en effet qu’André Villas-Boas aurait formulé à Jacques-Henri Eyraud et Franck McCourt le souhait d’obtenir quatre renforts. Au milieu, son vœu est déjà exaucé avec la signature de Pape Gueye, Balerdi comblerait donc sa quête d’un défenseur central. Enfin, AVB aurait réclamé les arrivées d’un latéral gauche et d’un attaquant capable de jouer dans l’axe et sur un côté. Pour cela, l’entraîneur portugais aurait soumis une liste d’une « quinzaine de noms ». Conscient des moyens limités du club phocéen, l’entraîneur marseillais serait néanmoins confiant, estimant « qu’il faudra tenter des paris et se positionner sur des joueurs en prêt ». Reste à voir s »il sera entendu dans ses souhaits.