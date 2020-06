OM – Mercato : Eyraud a rejeté une offre risible pour Caleta-Car

true

Le président de l’OM Jacques-Henri Eyraud aurait récemment éconduit un club espagnol qui aurait eu un coup de cœur pour Duje Caleta-Car (23 ans).

L’OM n’est pas contre un petit lifting au mercato. Si André Villas-Boas compte faire le maximum pour conserver l’ossature de son effectif la saison prochaine, ses dirigeants ne l’entendent pas forcément de la même oreille et préparent une opération dégraissage massive cet été.

Plusieurs joueurs sont ainsi déjà entrés dans la catégorie de ceux pour qui les offres seront écoutées avec une grande attention. La Provence, dans son édition du jour, fait le tour les pistes de départs cet été afin de renflouer les caisses du club. Concernant Morgan Sanson, l’OM espère toujours entre 35 et 40 M€, et son agent prospecte en Premier League. Pour Bouna Sarr, il y a de nombreux courtisans comme l’Atlético Madrid et les deux clubs de Séville.

L’OM repousse 10 M€ pour Caleta-Car

Là, Frank McCourt demande autour de 15 M€. Boubacar Kamara est, lui aussi, susceptible de partir en cas de belle offre, autour de 40 M€. Enfin, un club espagnol aurait récemment flashé sur Duje Caleta-Car, mais il n’était prêt à payer que 10 M€. « Offre évidemment refusée », précise le quotidien régional. Pour rappel, l’OM a déboursé 18 millions d’euros pour recruter le stoppeur croate en juillet 2018.