OM – Mercato : Eyraud a trouvé un remplaçant low cost à Zubizarreta

Alors que l’OM se sépare d’Andoni Zubizarreta et d’Albert Valentin, le club phocéen a peut-être trouvé quelqu’un pour s’occuper du recrutement.

Jacques-Henri Eyraud est au centre des critiques depuis une semaine. Le départ d’Andoni Zubizarreta a eu raison de la faible crédibilité du président de l’OM vis-à-vis des supporters locaux et le probable départ d’André Villas-Boas risque de lui être fatal. Pour essayer de retrouver un peu de sérénité, L’Équipe assure que le président de l’OM travaille actuellement sur l’arrivée d’un directeur général en charge du football.

Ces derniers mois, les chasseurs de têtes américains de CAA, cabinet new-yorkais, ont fait parvenir un document de quatre pages à plusieurs dirigeants pour détailler le poste recherché. La description n’a pas grand-chose à voir avec un directeur du football puisqu’il est question de financier, de marketing et de commercial.

Gonzalez se prend à rêver

En parallèle, l’OM a peut-être trouvé quelqu’un pour s’occuper du sportif et du recrutement : Alvaro Gonzalez ! Dans un entretien accordé à la Cadena Ser, le défenseur espagnol a ainsi rappelé que beaucoup de grands joueurs étaient supporters de l’équipe phocéenne et leur a lancé un appel. « Griezmann et d’autres mettent souvent l’Olympique de Marseille en avant, a déclaré le joueur prêté par Villarreal à la radio espagnole. Reste à voir s’ils viendraient pour jouer la Ligue des champions. Il y a un petit pas à faire », a-t-il glissé à la radio ibérique. Intéressant…