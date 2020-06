OM – Mercato : Eyraud finalise le gardien remplaçant

true

Annoncé partant, Yohann Pelé (37 ans) pourrait bien rempiler à l’OM. Comme l’année dernière, il serait la doublure attitrée de Steve Mandanda.

L’OM va retenir Yohann Pelé (37 ans). Libre au 30 juin, « l’Albatos », son surnom, devrait prolonger son aventure sur la Canebière. Débarqué sur la Canebière en juillet 2015 en provenance du FC Sochaux, le portier aux 5 apparitions toutes compétitions confondues cette saison sous les ordres d’André Villas-Boas pourrait finir sa carrière à l’OM.

Selon les informations de La Provence, Pelé discute en ce moment avec Jacques-Henri Eyraud. En proie à des difficultés économiques, le président de l’OM verrait d’un bon oeil une prolongation d’une année supplémentaire. Ce contrat jusqu’en 2021 permettrait de gagner un an dans la recherche d’un successeur.

Plus étrange, Eyraud a écarté les agents du joueur des discussions. Selon l’Equipe, cette manœuvre aurait pour but de ne pas payer des commissions. Une manière de réaliser étonnante qui ne devrait pas remettre en cause la prolongation de l’ancien Manceau.

Grâce à cette pige de plus, Yohann Pelé se verrait récompenser de son aventure olympienne. Le gardien de but a toujours été irréprochable sous le maillot Ciel et Blanc. André Villas-Boas, l’entraîneur olympien, apprécie l’expérience et le calme de la doublure de Steve Mandanda. Voilà un problème de moins pour l’OM, qui se consacre encore pleinement au dossier menant à M’Baye Niang (25 ans, Stade Rennais).