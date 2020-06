Stade Rennais – Mercato : Qatar, OM, doutes… le clan Niang sort du silence

true

La fuite d’un intérêt du Qatar pour M’Baye Niang (Stade Rennais) est loin d’être anodine. Le joueur serait en train de tester l’intérêt de l’OM…

Dimanche, « L’Equipe » a lâché une bombe en annonçant que M’Baye Niang (Stade Rennais, 25 ans) réfléchirait de plus en plus à une offre venue du Qatar. « Foot Mercato » a ajouté que ce fameux club n’était autre que celui de l’Emir Al-Thani : Al-Duhail Sports Club. Plutôt bien renseigné sur le dossier, Manu Lonjon – qui avait été le premier à évoquer la proposition venue du Golfe en début de semaine dernière – ne croit pas beaucoup en un transfert du Sénégalais vers le Qatar.

Le clan M’Baye Niang ne fait pas pression

En effet, sur son dernier live Twitch dimanche soir, Manu Lonjon a expliqué que M’Baye Niang privilégiait toujours l’OM mais que le fait que ça s’ébruite était une façon de pousser Marseille à se positionner concrètement. Par ce biais, Niang et ses agents souhaitent tester la volonté de l’OM et savoir quelle est la surface financière du club pour réaliser son transfert. Alors, coup de bluff ou non ? « D’aucune façon, défend un membre de son entourage dans L’Équipe. Il est conscient que l’OM ne peut pas lui apporter la garantie qu’il pourra le recruter cet été. Quoi qu’il puisse faire… »

Toujours d’après Manu Lonjon, il est aussi possible que M’Baye Niang ait pris un petit coup de pression du Stade Rennais, qui ne le libèrera pas de ses trois dernières années de contrat à moins de 20 M€. « Rennes a du lui dire qu’il partira pas fin août et qu’il fallait des avancées concrètes pour que eux mêmes puissent avancer », a-t-il expliqué. « Il est conscient que l’OM ne peut pas lui apporter la garantie qu’il pourra le recruter cet été », conclut un membre de l’entourage du joueur dans L’Équipe du jour.