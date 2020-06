OM – Mercato : Eyraud prêt à brader Thauvin pour s’éviter un gros fiasco

true

Selon l’Equipe, l’OM n’envisage pas de voir Florian Thauvin partir libre dans un an. Du coup, une vente cet été est envisagée.

Il est loin le temps où Jacques-Henri Eyraud claironnait que Florian Thauvin était intransférable et que l’OM refuserait une offre de 80 millions à son sujet… Deux ans plus tard, le cas de l’ailier marseillais est devenu particulièrement épineux.

Après une saison presque blanche suite à une ennuyeuse blessure à la cheville, Florian Thauvin voit son avenir devenir un vraie sujet. Selon l’Equipe, alors que l’ailier de l’OM arrive en fin de contrat dans un an et qu’une prolongation « n’est pas dans les tuyaux », le club veut s’éviter le « camouflet » de voir son élément le plus déterminant, quand il n’est pas frappé par les blessures, partir pour zéro euro dans un an.

Du coup, d’après le quotidien, un départ ne serait pas vu d’un mauvais œil. « Une offre autour de 20 millions d’euros serait écoutée avec la plus grande attention par les décideurs marseillais, même si l’entraîneur, André Villas-Boas, compte sur lui », écrit l’Equipe. Reste à voir si un club tentera ce pari après une saison minée par les blessures et si, surtout, Thauvin acceptera de quitter le club cet été alors qu’il pourra opter pour celui de son choix à partir de janvier. Jusqu’à présent, l’ailier marseillais a toujours refusé d’envisager un départ cet été.