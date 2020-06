OM – Mercato : Eyraud prêt à lâcher un flop pour 0€ ?

true

Selon la presse turque, l’OM a proposé gratuitement Kevin Strootman (30 ans) à Fenerbahçe. Les Olympiens aimeraient économiser le gros salaire de son flop.

À l’OM, si Thauvin, Mandanda et Payet devraient rester, Kevin Strootman est sur le marché. A 30 ans, le Hollandais est un des plus gros flops de l’ère Jacques-Henri Eyraud. Toujours en délicatesse avec ses genoux, l’ancien de l’AS Roma est poussé à la porte depuis un an.

Selon le quotidien turc Fanatik, l’OM aurait proposé Strootman gratuitement à Fenerbahçe. Les relations entre les deux clubs sont bonnes. Pour preuve, les Olympiens leur avaient vendu Luiz Gustavo (32 ans), l’été dernier.

Mais le média turc donne une information étonnante. Si le club stambouliote se met d’accord avec le natif de Ridderkerk (Pays-Bas), l’OM serait prêt à laisser partir Strootman… pour 0€ ! L’organigramme marseillais souhaite alléger sa masse salariale. À l’été 2018, Kevin Strootman s’était engagé sur la Canebière jusqu’en 2023 avec un salaire astronomique (500 000€ bruts mensuels). L’AS Roma avait lâché son milieu de terrain pour 25M€. Des sommes lourdes que payent encore l’OM.

Cette saison, André Villas-Boas a utilisé l’international hollandais (45 sélections) à 30 reprises toutes compétitions confondues. En sortie de banc, l’expérience du joueur formé au Sparta Rotterdam (D1 hollandaise) s’est avérée utile aux Olympiens. Le but de la victoire inscrit face au Stade Rennais (0-1, 20e journée) avait donné de l’air à l’effectif marseillais en vue d’une qualification directe à la Ligue des Champions.

Sans se soucier des rumeurs, Strootman continue à travailler. Très professionnel, loué pour son état d’esprit irréprochable, le Batave poursuit sa préparation comme le montre sa dernière publication sur les réseaux sociaux : « Pendant qu’ils parlent. »