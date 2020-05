OM – Mercato : Eyraud s’active déjà pour se débarrasser de Payet

true

Jacques-Henri Eyraud, le président de l’OM, a été très clair en interne sur sa volonté absolue de dégraisser son effectif.

Alors que l’OM a validé son billet pour la prochaine Ligue des champions, l’heure est néanmoins plus que jamais à l’austérité pour le club phocéen. Une nécessité de remplir les caisses contraire à la dynamique sportive avec la Ligue des champions en point de mire, ce qui n’a pas manqué d’attiser les tensions avec celui qui est encore le coach phocéen, André Villas-Boas.

Jacques-Henri Eyraud, d’après les différents bruits récents, a clairement indiqué la nécessité de réaliser plusieurs ventes d’importances. Notamment en se délestant des plus gros salaires. Voilà pourquoi Dimitri Payet semble bel et bien en première ligne, ce qui est confirmé par l’insider YohZe, bien informé sur les coulisses du club phocéen.

Selon ce dernier, « Jacques-Henri Eyraud est entré en contact avec plusieurs agents pour trouver une porte de sortie à Dimitri Payet ». Au vu de son salaire énorme et par les temps qui courent, le challenge s’annonce d’ores et déjà complexe. Et sans doute source de nouvelles sources au sein du club marseillais…