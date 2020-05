OM – Mercato : Florian Thauvin plaît à l’entraîneur italien à la mode

true

Entraîneur à succès de l’Atalanta Bergame, réputé pour son beau jeu, Gian Piero Gasperini aurait flashé sur Florian Thauvin.

Il le dit, il le répète, Florian Thauvin n’a pas l’intention de quitter l’Olympique de Marseille. Lui qui a connu une saison quasi blanche en raison d’une grave entorse à une cheville ayant entraîné une opération veut retrouver les terrains en 2020/21 avec son club de cœur. Et vivre une deuxième aventure en Champions League au Vélodrome, en espérant qu’elle se passe mieux que la première (0 point en 2013/14).

Ça n’empêche pas de nombreux clubs de s’intéresser à lui. Parce qu’il a du talent mais aussi parce que les recruteurs étrangers savent que l’Olympique de Marseille est en difficulté financière et pourrait être amené à brader ses meilleurs éléments. Reste que certains contacts sont surprenants.

Ainsi, Foot Mercato révèle que l’Atalanta Bergame est intéressée par l’Orléanais. L’entraîneur de la Dea, Gian Piero Gasperini, est fan de lui et aimerait bien le faire venir pour remplacer les vieillissants Josip Ilicic et Papu Gomez. Seulement, ses dirigeants l’ont déjà prévenu que l’enveloppe mercato serait des plus minces. Ce qui ne lui permettra pas de lutter, par exemple, avec la Roma et l’AC Milan, également intéressés par Thauvin. Une piste morte-née, en quelque sorte.