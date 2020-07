OM – Mercato : Germain s’exprime sur les rumeurs de rachat du club

true

Dans un entretien accordé à RMC, Valère Germain a commenté les rumeurs de rachat de l’OM. Même s’il en a eu l’écho, le buteur préfère penser au terrain.

Deuxième de la dernière Ligue 1 et qualifié pour la Ligue des Champions, l’OM aurait pu vivre une intersaison calme. Mais, entre les velléités de départ d’André Villas-Boas, un déficit astronomique à combler et des rumeurs de vente du club, les Phocéens vivent un été agité.

Ces dernières semaines, le duo composé de Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi se sont portés candidat à un rachat de l’OM. Malgré les démentis d’Eyraud, les deux hommes d’affaires continuent à nourrir l’excitation sur la Canebière.

Lors d’un entretien accordé à RMC Sport, Valère Germain, a avoué que la rumeur était parvenue aux oreilles du vestiaire olympien. « Oui, on en a entendu parler. Ce serait mentir de dire l’inverse.

Avec sa franchise habituelle, le buteur de l’OM a expliqué qu’il se consacrait uniquement au terrain. Valère Germain est actuellement en stage de préparation avec le club marseillais en Allemagne. « On ne se pose pas la question. Le coach ne nous en a pas parlé. Ce qui nous importe, c’est le terrain. Ce qu’il se passe en dehors, on n’a pas notre mot à dire. On se concentre sur le terrain et sur la reprise à la fin du mois d’août. » D’ici la fin de l’été, peut-être que le projet de Boudjellal et Ajroudi sera un peu plus clair.