OM, Mercato : la ligues des Champions, le faux départ de Villas-Boas… Germain fait le point

Dans un entretien, Valère Germain s’est exprimé concernant la situation de Villas-Boas, son avenir, et ses ambitions avec l’OM pour la nouvelle saison.

À l’OM, comme à l’accoutumée, l’actualité est dense. D’abord sur le terrain, les Phocéens sont en reprise en vue de préparer la saison prochaine. Deuxième de la dernière Ligue 1, ils sont qualifiés pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Une première depuis sept ans.

Forcément, l’optique de disputer la plus grande compétition européenne excite les joueurs. Dans un entretien accordé à RMC, Valère Germain (30 ans) s’est exprimé sur cette perspective. « On verra le tirage, dans quel groupe on tombe. C’est sûr que si on tombe contre le Bayern ou le Barça, on essaiera de faire bonne figure en réalisant des bons matches, notamment au Vélodrome. Si on tombe sur des groupes plus équilibrés, on aura peut-être plus de chances de se qualifier. Mais on la jouera à fond. On s’est démené pour se qualifier. Comptez sur nous pour la jouer à fond. »

Pour réaliser un bon parcours, le buteur, engagé jusqu’en 2021, compte sur un Vélodrome survolté. « Vous savez qu’au stade, nous avons été capables de réaliser des très bons matchs depuis trois ans. Quand on sait qu’il y a une belle ambiance au Vélodrome pour les soirées européennes, je pense qu’on est capable de rivaliser avec un bon nombre d’équipes européennes. Ce sera à nous de jouer à fond avec le public. On espère que les conditions nous permettront d’avoir un stade plein. Cela risque de donner pas mal de frissons aux joueurs. »

Pour Valère Germain, Villas-Boas est « responsable en grande partie de la belle saison » de l’OM

Dans la suite de son entretien, le fils de Bruno Germain a commenté le faux départ d’André Villas-Boas. Malgré le départ de son ami Andoni Zubizarreta, toujours pas remplacé à la tête de la direction sportive, le Portugais s’est finalement résigné à rester à l’OM grâce au soutien de ses ouailles. Une bonne nouveau pour Valère Germain. « C’est vrai qu’on était tous très heureux avec lui cette saison. Il a su mettre les joueurs sur de bons rails. Il est responsable en grande partie de cette belle saison. Il est content de rester et nous aussi. On est tous attachés à lui et lui est attaché à nous. Ça a pu faire pencher la balance sur le fait qu’il reste cette saison. J’espère qu’elle sera aussi belle que la précédente, ça lui donnera raison». Aux Olympiens de jouer !