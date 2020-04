OM – Mercato : la doublure de Benedetto déjà connue et ce n’est pas Niang

true

L’OM n’ayant pas de moyens, surtout avec la crise sanitaire, il pourrait être contraint de faire confiance à… Kostas Mitroglou.

En prévision de la qualification pour la prochaine Champions League, qui a toutes les chances de survenir quel que soit le scénario retenu pour la fin de saison, l’OM cherche un deuxième attaquant. Et a ciblé le Rennais Mbaye Niang. Seulement, la crise sanitaire a plombé un peu plus ses finances et le club provençal ne devrait pas pouvoir réaliser ce transfert.

Le journaliste du Phocéen Christophe Champy a une idée du deuxième attaquant sensé épauler Dario Benedetto, mais ça risque de ne pas plaire aux supporters : « Mitroglou, c’est la galère. Ça n’a pas marché à Galatasaray, ni au PSV Eindhoven. La chance qu’il a, c’est qu’à Marseille, il va travailler sous les ordres de Villas-Boas. Il connaît la méthode portugaise, car il a été le buteur du Benfica ».

Le travail de récupération impressionnant de @Morgan_Sanson8 😤💥 pic.twitter.com/RTA2u7Xv9z — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 25, 2020

« Lors du prochain mercato, l’OM n’aura pas des mille et des cents pour recruter, donc on sera peut-être content d’avoir un joueur comme lui à mettre en pointe. Il faut voir, il est là, il ne faut pas cracher dessus non plus. Il n’a menacé personne avant de signer à Marseille. Il a un contrat, il faudra faire avec. Mitroglou ou Germain ? Moi, si j’étais entraîneur, je mettrais les deux ensemble dans un 4-4-2. Germain est un bon footballeur. Mitroglou, j’avais été surpris de découvrir son prix car ce n’est pas un phénomène… Mais ces mecs sont là, il faut faire avec. »