OM – Mercato : la pépite Lihadji aurait une préférence pour le LOSC !

Ces dernières semaines, c’est un dossier compliqué qui occupe le devant de l’actualité à l’OM. Isaac Lihadji, 17 ans, considéré comme une très belle promesse du football français, n’a pas signé de contrat professionnel et arrive en fin de bail à la fin de la saison.

Il y a quelques jours, le club olympien assumait, André Villas-Boas en tête, avoir rompu les négociations avec un joueur visiblement gourmand pour son premier contrat. Ce qui pourrait profiter aux autres clubs et notamment… le LOSC.

La Provence évoque en effet les volontés de Lihadji relayées par ses proches. Le joueur « privilégierait le challenge sportif. Et le projet soumis par le Lille de Luis Campos et Christophe Galtier résonnerait d’une manière particulière dans son esprit, bien plus en tout cas que ceux présentés par Dortmund, Barcelone, Arsenal ou Monaco ». Cela n’empêche pas pour autant son représentant de faire « monter les enchères » avec des exigences importantes pour un premier contrat (trois ans à 40 000 euros mensuels, en plus d’une prime à la signature d’un million d’euros). Une volonté claire d’obtenir le beurre et l’argent du beurre…