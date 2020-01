OM – Mercato : une grosse crainte habite le club jusqu’à fin janvier

true

En s’imposant sur la pelouse du Stade Rennais dans les dernières minutes vendredi soir (1-0), l’OM a confirmé sa dynamique actuelle. Celle d’une équipe qui a pour le moment la réussite nécessaire pour pouvoir prétendre à une place en Ligue des champions la saison prochaine.

Mais l’équilibre est forcément fragile et pourrait notamment être bousculé par la fin du Mercato. La Provence, dans son édition du jour, évoque « la crainte d’un départ important » d’ici la fin janvier. Car si personne, du président à l’entraîneur, ne souhaite perdre des forces vives, la donne est claire. « Il n’est toujours pas exclu qu’un joueur plus expérimenté s’en aille si l’OM reçoit une offre conséquente et s’y retrouve financièrement ».

L’OM, toujours sur un fil sur le plan économique, ne pourrait donc pas se permettre de refuser une proposition importante pour un cadre. Une vraie menace pour Villas-Boas alors que la Provence en profite pour évoquer d’autres rumeurs. Le dossier Mendoza (Amiens) ferait partie des rumeurs « infondées ». Tandis que les pistes Ghoulam, Mendy ou Masuaku n’auraient « pas été activées », assure le quotidien régional.