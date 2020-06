OM – Mercato : l’avenir de Florian Thauvin réglé en une phrase

true

Alors qu’il lui reste une année de contrat, l’attaquant de l’OM, Florian Thauvin, pourrait être tenté par un départ. Ce ne serait pas du tout la tendance.

C’est jour de reprise, ce vendredi, pour les joueurs de l’OM. Et au même titre que ses partenaires, Florian Thauvin va donc retrouver la Commanderie afin de passer divers tests médicaux. L’attaquant, resté discret dans les médias ces dernières semaines, est parfois au centre de l’actualité mercato.

En cause, bien entendu, le fait qu’il n’ait plus qu’un an de contrat. Et que l’OM soit tenté de le vendre dès cet été afin de récupérer quelques millions d’euros bienvenus pour ses finances. Reste que Thauvin a toujours répété son envie de disputer la C1 avec le club phocéen. Et que peu d’observateurs le voient partir.

« Il est dans sa dernière année de contrat. Il n’a que très peu d’intérêt à partir maintenant »

Ce matin, dans les colonnes du Parisien, et sous couvert d’anonymat, « un proche du dossier » en dit plus. Que personne n’imagine Thauvin ailleurs qu’à l’OM. « Il est dans sa dernière année de contrat. Il n’a que très peu d’intérêt à partir maintenant sachant qu’il sera libre et pourra s’engager dès janvier 2021 avec le club de son choix. Sauf offre d’une formation qui lui convienne, sportivement et financièrement, il ne bougera pas. »